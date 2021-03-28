Пашинян уйдет с поста премьер-министра Армении де-юре

«Да, в ближайшее время, в апреле я подам в отставку, не для того, чтобы уйти, а чтобы прошли внеочередные выборы. За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», - заявил Пашинян.

В соответствии с законодательством Армении, если парламент дважды не сможет избрать премьера после отставки действующего главы правительства, будут назначены выборы. Таким образом, Пашинян сможет исполнять обязанности главы кабмина.

По его словам, внеочередные парламентские выборы назначены на 20 июня.

Ранее координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что его сторонники будут бороться, чтобы Пашинян, который может де-юре уйти в отставку для запуска процедуры досрочных парламентских выборов, не смог выполнять обязанности главы правительства в предвыборный период де-факто.

