Политолог предсказал реакцию Азербайджана и Турции на усиление российской базы в Гюмри
Политолог Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН о последствиях усиления российского присутствия в армянском Гюмри.
Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.
По его словам, руководство Минобороны России учло существующие военно-политические реалии в регионы и сделало нужные шаги по усилению и перевооружению базы. Министр отметил, что этот процесс будет нести долгосрочный характер.
Профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире НСН напомнил, что мнение о необходимости усиления российского присутствия в Армении высказывалось давно, и решение об усилении военной базы в Гюмри в данном контексте выглядит закономерным.
«Это сделано, чтобы вопросы безопасности, которые возникли после этой войны (между Арменией и Азербайджаном – прим. НСН), были радикально сняты при одновременном усилении армянской армии, которая могла бы самостоятельно защищать собственные позиции.
Вопросы о том, какая страна осталась главным бенефициаром в результате нагорнокарабахского конфликта, остаются. По мнению ряда экспертов, Россия недостаточно укрепила свое присутствие в регионе. Турция впервые получила возможность войти на Южный Кавказ, укрепиться и создать собственные опорные пункты в Азербайджане. Если не удастся укрепить армянское население в Карабахе, если Армения не восстановит контроль над собственной территорией, перспективы российского присутствия в Карабахе будут довольно туманные. Потому что, если нет населения, кого защищать, кому обеспечивать размежевание сторон? Если эта проблема снимется или изменятся приоритеты международной политики, присутствие России в Гюмри будет логичным», - пояснил эксперт.
По мнению профессора МГИМО, Москву не должна беспокоить реакция Азербайджана и Турции на ее действия в Гюмри.
«Мы наблюдаем, что Эрдоган ведет свою политику, в разных частях света отстаивая интересы Турции. Иногда даже вызывает удивление широта этих интересов и разброс их по всему миру – в Сирии, в Ливии, в Эгейском море, на Украине. Эрдоган не очень беспокоится (о реакции других государств – прим. НСН), усиливая свое присутствие в Азербайджане, где его не было никогда. Не думаю, что и Россия должна особенно беспокоиться о реакции Эрдогана или же реакции Алиева. По крайней мере, на данном этапе. Думаю, у России достаточно весомых аргументов или ресурсов, чтобы особенно не беспокоиться.
Россия проводит достаточно взвешенную и осторожную политику. Но никто не закрывает глаза на то, что именно Баку при Алиеве-старшем построил под давлением Запада при участии Клинтона (Билла – экс-президента США – прим. НСН) и англичан альтернативный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Именно азербайджанский газ в большей степени поставляется в Турцию, оттеснив в этом процессе Россию на 4-5 позиции. Эти страны, не осуществляя активное антироссийское противодействие, все время проводят политику, исходя из собственных интересов и демонстрируют их.
Открытого противодействия российскому решению по усилению военного присутствия в Армении не стоит ожидать. Тем более, что у России есть свои контраргументы в политике отношений с Азербайджаном и Турцией», - пояснил эксперт.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил в пресс-центре НСН, что Россия сыграла ключевую роль в установлении мира в регионе.
«Мирная договоренность между Арменией и Азербайджаном, которая была достигнута в ноябре 2020 года при посредничестве РФ, является самым главным достижением международного сообщества в сфере мира и безопасности за прошлый год. Это самое пиковое усилие международного сообщества, которое состоялось при инициативе представителей наших стран», - заявил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- ЕСПЧ получил письмо от Минюста РФ с запросом о пересмотре решения по Навальному
- Маас указал ЕС на необходимость диалога с Россией
- Депутаты «Единой России» предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
- Политолог предсказал реакцию Азербайджана и Турции на усиление российской базы в Гюмри
- Партия «Справедливая Россия» официально сменила название
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru