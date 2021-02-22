Политолог предсказал реакцию Азербайджана и Турции на усиление российской базы в Гюмри

Профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире НСН напомнил, что мнение о необходимости усиления российского присутствия в Армении высказывалось давно, и решение об усилении военной базы в Гюмри в данном контексте выглядит закономерным.

«Это сделано, чтобы вопросы безопасности, которые возникли после этой войны (между Арменией и Азербайджаном – прим. НСН), были радикально сняты при одновременном усилении армянской армии, которая могла бы самостоятельно защищать собственные позиции.

Вопросы о том, какая страна осталась главным бенефициаром в результате нагорнокарабахского конфликта, остаются. По мнению ряда экспертов, Россия недостаточно укрепила свое присутствие в регионе. Турция впервые получила возможность войти на Южный Кавказ, укрепиться и создать собственные опорные пункты в Азербайджане. Если не удастся укрепить армянское население в Карабахе, если Армения не восстановит контроль над собственной территорией, перспективы российского присутствия в Карабахе будут довольно туманные. Потому что, если нет населения, кого защищать, кому обеспечивать размежевание сторон? Если эта проблема снимется или изменятся приоритеты международной политики, присутствие России в Гюмри будет логичным», - пояснил эксперт.