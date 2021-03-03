«Армия выберет». Политолог предрек Армении «временное правительство»

«У оппозиции есть кандидат в премьеры – Вазген Манукян. Это первый премьер Армении, в 1991 году. Первый успешный министр обороны во время первой карабахской войны. До прихода Никола Пашиняна он был председателем общественного совета. Это наподобие российской Общественной палаты. Если он сформирует правительство от 17 оппозиционных партий, если присоединится армия, то будет не военный переворот, а временное правительство для подготовки выборов. Потому что доверия к Пашиняну нет. А армия может послать спецназ арестовать Пашиняна. Посадить и начать уголовное расследование против этого человека. Если армия будет активна, то полиция и спецслужбы подчинятся армии. Тем более что в Армении до сих пор не отменено военное положение», - указал Мигранян.

По его словам, в случае прихода к власти в Армении оппозиции, угрозы пересмотра мирного соглашения в Нагорном Карабахе нет.

«В Армении идиотов нет. В отличие от Пашиняна и его окружения оппозиция - это явные пророссийские силы. Москве нет причин беспокоиться. Поэтому вопрос не в отмене договоренностей. Они прекрасно понимают, что присутствие российских миротворцев – это важный стабилизирующий фактор. Поэтому речь об отмене договоренностей не идет. Тем не менее, требуется доработать соглашение, уточнить в нем некоторые моменты. Для этого Пашинян совсем не подходит. Ведь Алиев непрерывно публично унижает и оскорбляет Пашиняна. Сейчас все ждут, чем закончится армянский политический кризис. После этого надо будет возобновить переговорный процесс о статусе Нагорного Карабаха. Алиев утверждает, что речи о статусе Карабаха быть не может, но тогда что там делают российские миротворцы? Это нонсенс!» - заявил политолог.

Ранее Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН о последствиях усиления российского присутствия в армянском Гюмри.

