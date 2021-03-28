В Армении сторонники оппозиции готовятся к митингу перед зданием парламента

По словам координатора оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхана Сагателяна, его сторонники будут бороться, чтобы Пашинян, который может де-юре уйти в отставку для запуска процедуры досрочных парламентских выборов, не смог выполнять обязанности главы правительства в предвыборный период де-факто.

«Мы должны превратить отставку де-юре в фактическую отставку», - заявил Сагателян.

Ранее Пашинян объявил о проведении в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня.

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН ранее рассказал, возможен ли в Армении военный переворот, и кто может возглавить страну в будущем.

