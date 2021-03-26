Путин и Пашинян пришли к выводу о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуации в Нагорном Карабахе. Собеседники констатировали стабилизацию в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. По сообщению пресс-службы, армянский премьер добавил, что обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной.

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Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекций, рассказали в Кремле.



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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Никол ПашинянНагорный КарабахВладимир Путин
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