Путин и Пашинян пришли к выводу о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуации в Нагорном Карабахе. Собеседники констатировали стабилизацию в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. По сообщению пресс-службы, армянский премьер добавил, что обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекций, рассказали в Кремле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru