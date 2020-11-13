Жители Карабаха сожгли свои дома после объявления о перемирии

Жители города Карвачар непризнанной Нагорно-Карабахской республики начали сжигать свои дома, узнав о подписании в регионе мирного соглашения, согласно которому некоторые территории Карабаха переходят от Армении к Азербайджану. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Перед тем, как покинуть город, жители вывезли из своих домов мебель, домашнюю утварь и животных. Отмечается, что на северной дороге региона сформировалась длинная колонна из автомобилей, среди которых много грузовиков и микроатобусов.