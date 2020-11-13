Жители Карабаха сожгли свои дома после объявления о перемирии
Жители города Карвачар непризнанной Нагорно-Карабахской республики начали сжигать свои дома, узнав о подписании в регионе мирного соглашения, согласно которому некоторые территории Карабаха переходят от Армении к Азербайджану. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Перед тем, как покинуть город, жители вывезли из своих домов мебель, домашнюю утварь и животных. Отмечается, что на северной дороге региона сформировалась длинная колонна из автомобилей, среди которых много грузовиков и микроатобусов.
Армения и Азербайджан, совместно с Россией, приняли 9 ноября соглашение, которое предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил под свой контроль несколько территорий, которые ранее были под контролем Армении. Армянская сторона оставит за собой Лачинский коридор, он будет охраняться российскими миротворцами.
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