США остановят «Северный поток-2»? Санкции внесли в оборонный бюджет
Политики и эксперты оценили в эфире НСН шансы достроить газопровод, несмотря на американские санкции.
Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.
Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2». По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.
Ранее сообщалось, что в разработке американских санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2» участвует группа украинских лоббистов. Как написало американское издание The Wall Street Journal, сотрудник украинской компании «Нафтогаз» Вадим Гламаздин, курирующий взаимодействие с властями, а также Александр Харченко, которого издание называет сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны, не менее четырех лет вели переговоры в Вашингтоне, чтобы помешать сооружению газопровода.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН рассказал, что могущество украинских лоббистов переоценивать не стоит.
«Украинский компонент в деле транспортировки российского газа в Европу – лишь дополнительный фактор, отнюдь не ключевой, а украинский вопрос может быть лишь дополнением к общему списку претензий, который сейчас сформирован в США и ЕС к РФ. Ожидаемая же победа Байдена приведет лишь к усилению разного рода санкций против России, включая газотранспортную систему», - прогнозировал депутат.
Это будет делаться под лозунгом необходимости обеспечения энергобезопасности Европы, хотя по факту это лоббирование интересов американских поставщиков сжиженного газа на территорию ЕС, считает Новиков.
«Весь этот комплекс причин является основанием для санкций, а тема Украины – лишь дополнительная вишенка на тортике, который разрезают каждый раз на каждом чаепитии, когда нужно обсудить очередные антироссийские шаги», - пояснил депутат.
Несмотря на это, он оценил шансы на достройку газопровода как высокие, так как сам запуск этого проекта был просчитан в том числе и в Европе, где в нем заинтересованы.
В свою очередь член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказывал, что газопровод «Северный поток 2» можно достроить за месяц, если этому не будут мешать. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
Несмотря на все угрозы со стороны США, Германия все еще поддерживает строительство газопровода. На это, в частности, указал в интервью НСН немецкий политолог Александр Рар.
Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в «Газпроме», проект «Северный поток 2», который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.
«Сейчас российское судно достраивает, которым владеет российская компания, так что проблем быть не должно. Удивляет выборочность санкций: почему только против России? «Северный поток-2» строит консорциум крупнейших европейских компаний. Это говорит, что санкции не почему-то, а для чего-то. Чтобы русским жилось хуже. Так это и нужно понимать, а не как следствие наших международных ошибок», - сказал он.
Достраивать газопровод намерены уже в декабре этого года. Такое заявление сделал представитель проекта, сообщает радиостанция NDR. По ее данным, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде предупредило капитанов судов о необходимости соблюдать осторожность в связи с тем, что будут идти строительные работы к югу от района Адлергрунд.
Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря, предназначенных для поставок газа из России в Германию. Мощность проекта составит 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».
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