США остановят «Северный поток-2»? Санкции внесли в оборонный бюджет

«Украинский компонент в деле транспортировки российского газа в Европу – лишь дополнительный фактор, отнюдь не ключевой, а украинский вопрос может быть лишь дополнением к общему списку претензий, который сейчас сформирован в США и ЕС к РФ. Ожидаемая же победа Байдена приведет лишь к усилению разного рода санкций против России, включая газотранспортную систему», - прогнозировал депутат.

Это будет делаться под лозунгом необходимости обеспечения энергобезопасности Европы, хотя по факту это лоббирование интересов американских поставщиков сжиженного газа на территорию ЕС, считает Новиков.

«Весь этот комплекс причин является основанием для санкций, а тема Украины – лишь дополнительная вишенка на тортике, который разрезают каждый раз на каждом чаепитии, когда нужно обсудить очередные антироссийские шаги», - пояснил депутат.

Несмотря на это, он оценил шансы на достройку газопровода как высокие, так как сам запуск этого проекта был просчитан в том числе и в Европе, где в нем заинтересованы.

В свою очередь член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказывал, что газопровод «Северный поток 2» можно достроить за месяц, если этому не будут мешать. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.

«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться "Северному потоку-2". Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Я не знаю, как будет действовать следующая администрация. Она тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позиции бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.