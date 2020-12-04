Новые санкции против «Северного потока - 2» включены в проект оборонного бюджета США
Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснение к документу.
Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства «Северного потока - 2».
Также в законопроекте содержится требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.
Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2».
По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru