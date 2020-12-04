Новые санкции против «Северного потока - 2» включены в проект оборонного бюджета США

Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснение к документу.

Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства «Северного потока - 2».