Новые санкции против «Северного потока - 2» включены в проект оборонного бюджета США

Расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснение к документу.

Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства «Северного потока - 2».

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Также в законопроекте содержится требование проводить консультации с рядом стран при введении ограничений.

Тем временем, Германия планирует создать фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против газопровода «Северный поток - 2».

По данным Bild, о планах по созданию фонда заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Предполагается, что газопровод будет классифицирован как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды в регионе.

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