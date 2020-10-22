«Бог с ними»: Путин об антироссийских санкциях
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия справится с санкциями, передает РИА Новости.
«Бог с ними, Россия справится», - сказал Путин на заседании Валдайского клуба.
Против России с момента присоединения Крыма страны ЕС и США ввели несколько пакетов санкций, как ограничивающие определенные экономические отношения, так и персональные против различных лиц. Поводами к ним были не только события весны 2014 года, но также и обвинения России в отравлении семьи Скрипалей в Великобритании, обвинения Сирии в использовании химического оружия, недавняя история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, также свои санкции вводили США против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
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