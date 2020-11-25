«Лечь под Байдена». В Германии объяснили позицию по России

«Она во внешней политике разбирается слабо, почти не бывала за границей. Госпожа Меркель вытащила ее из какой-то глубокой провинции, чтобы сделать наследницей. Это женщина-аппаратчик. Во-первых, она хочет понравиться США и «лечь» под нового президента Джо Байдена, чтобы укрепить карьеру в правительстве. Во-вторых, ее главный советник по внешней политике - это человек, который всю жизнь занимался Украиной в фонде Аденауэра. Она также призывает защищать Польшу и Прибалтику. Госпожа Крамп-Карренбауэр ястреб по отношению к России и голубь для США», - заявил он.



Вместе с тем он рассказал, почему позиция главы Минобороны не мешает властям Германии продолжать строительство «Северного потока-2»



«Есть и другие люди, например, министр экономики Петер Альтмайер. Он прочно стоит на позиции, что с Россией нужно работать. Как видите, даже Крамп-Карренбауэр не может ничего сделать со строительством газопровода», - отметил политолог.



Рар также оценил, что по поводу российской угрозы думают простые граждане Германии.



«Конечно, они видят в США вызов и проблему, особенно при Трампе. Но кто спрашивает простых немцев? Политика делается политиками, а не простыми людьми. В Германии очень много людей, несогласных с жесткой политикой в адрес России. Кроме того, СМИ пишут про Россию только плохое, поэтому у простых бюргеров возникают проблемы с получением разносторонней информации», - добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что впервые в истории министры обороны стран ЕС провели стратегическую оценку оборонного потенциала сообщества. При этом политик отметил, что стратегическая автономия Евросоюза не означает намерение выйти из НАТО или разорвать альянс с США.

