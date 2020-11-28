В Германии назвали сроки завершения «Северного потока-2»
Достраивать «Северный поток – 2» начнут уже в декабре этого года. Такое заявление сделал представитель проекта, сообщает радиостанция NDR.
По данным радиостанции, Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде предупредило капитанов судов о необходимости соблюдать осторожность в связи с тем, что будут идти строительные работы к югу от района Адлергрунд.
Какое судно будет вести укладку труб, не сообщается.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН оценил сроки завершения строительства. Правда, по его словам, США делают все возможное, чтобы сорвать работы.
«Как известно, США вплоть до военной конфронтации готовы сопротивляться «Северному потоку-2». Это позиция принципиальная. Я думаю, что это политика администрации Трампа. Что касается Байдена, мне сказать сложно. Чисто технически достроить «Северный поток-2» не составляет проблемы. Проблема здесь абсолютно политическая. Если начать строить, то это вопрос месяца. Я придерживаюсь мнения, что газопровод будет достроен. Другое дело, что это приведет к окончательному конфликту между Россией и США», - заявил эксперт.
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