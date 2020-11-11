«Чтобы русским жилось хуже»: В Госдуме объяснили новые санкции против «Северного потока-2»

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН отметил, что любые санкции против «Северного потока-2» прямо или косвенно бьют по всем участникам этого проекта, а не только по России.

«Они тормозят его реализацию в настоящее время и могут быть препятствием для реализации в будущем. Но нужно разделить две проблемы. Сами по себе санкции, которые мешают, и реализацию проекта, его будущее. Какие бы санкции сейчас ни объявлялись, какие бы палки в колеса нам ни вставлялись, он будет реализован и заработает, потому что слишком велика заинтересованность в этом проекте европейских государств. На это не повлияют и более острые санкции. Затормозить, помешать – да, могут, остановить – нет. Этот поезд уже не остановить», - подчеркнул Морозов.

Он отметил, что изменение политической ситуации в США после выборов президента может скорректировать отношение к «Северному потоку-2»

«Не исключаю, что изменение внутриполитической жизни в США, потенциальное улучшение отношений с Европой по целому ряду вопросов, приведет к тому, что европейцы более жестко будут отстаивать свою позицию и в отношении этих санкций и проекта в целом», - добавил парламентарий.

По его мнению, исключение из сферы действия санкций Германии показывает, что они вредят Европе.

«Очень показательно: одной рукой они объявляют санкции, а другой жмут руку своему партнеру в лице Германии, показывая, что санкции не против нее. В этом проекте заинтересована не только Германия, но и другие европейские страны. Ограничиться тайным рукопожатием с Германией означает показать, что в отношении других санкционный режим может быть реализован. Но такими оговорками здесь не обойтись, потому что другие партнеры и союзники США обязательно скажут: «А мы-то как?». Оговорка про Германию показывает, что они принимают санкции в ущерб европейцам и понимают это», - заключил собеседник НСН.

Отметим, санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом действующие на данный момент санкции сохранятся.

