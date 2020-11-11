«Чтобы русским жилось хуже»: В Госдуме объяснили новые санкции против «Северного потока-2»
Депутаты в эфире НСН рассказали, почему новые санкции США не способны помешать реализации достройке газопровода.
Американские конгрессмены договорились включить в законопроект об обороне новые санкции против газопровода «Северный поток 2». Как сообщают американские СМИ, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта. При этом сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что дополнительные ограничения не затронут Германию как союзника США и немецких чиновников.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в эфире НСН выразил мнение, что новые санкции мало повлияют на завершение проекта.
«Сейчас российское судно достраивает, которым владеет российская компания, так что проблем быть не должно. Удивляет выборочность санкций: почему только против России? «Северный поток-2» строит консорциум крупнейших европейских компаний. Это говорит, что санкции не почему-то, а для чего-то. Чтобы русским жилось хуже. Так это и нужно понимать, а не как следствие наших международных ошибок», - сказал Ананских.
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олег Морозов в эфире НСН отметил, что любые санкции против «Северного потока-2» прямо или косвенно бьют по всем участникам этого проекта, а не только по России.
«Они тормозят его реализацию в настоящее время и могут быть препятствием для реализации в будущем. Но нужно разделить две проблемы. Сами по себе санкции, которые мешают, и реализацию проекта, его будущее. Какие бы санкции сейчас ни объявлялись, какие бы палки в колеса нам ни вставлялись, он будет реализован и заработает, потому что слишком велика заинтересованность в этом проекте европейских государств. На это не повлияют и более острые санкции. Затормозить, помешать – да, могут, остановить – нет. Этот поезд уже не остановить», - подчеркнул Морозов.
Он отметил, что изменение политической ситуации в США после выборов президента может скорректировать отношение к «Северному потоку-2»
«Не исключаю, что изменение внутриполитической жизни в США, потенциальное улучшение отношений с Европой по целому ряду вопросов, приведет к тому, что европейцы более жестко будут отстаивать свою позицию и в отношении этих санкций и проекта в целом», - добавил парламентарий.
По его мнению, исключение из сферы действия санкций Германии показывает, что они вредят Европе.
«Очень показательно: одной рукой они объявляют санкции, а другой жмут руку своему партнеру в лице Германии, показывая, что санкции не против нее. В этом проекте заинтересована не только Германия, но и другие европейские страны. Ограничиться тайным рукопожатием с Германией означает показать, что в отношении других санкционный режим может быть реализован. Но такими оговорками здесь не обойтись, потому что другие партнеры и союзники США обязательно скажут: «А мы-то как?». Оговорка про Германию показывает, что они принимают санкции в ущерб европейцам и понимают это», - заключил собеседник НСН.
Отметим, санкции будут включены в поправку к законопроекту об обороне. При этом действующие на данный момент санкции сохранятся.
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