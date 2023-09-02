Турция «на сделке»? Эрдоган попытается договориться с Путиным о зерне ради собственной выгоды

«Раньше это всё тоже «подразумевалась», только так и не заработало», – отреагировала Захарова на публикацию в СМИ в своем Telegram-канале 2 сентября.

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских структурах.

Дипломат уточнил, что в письме «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров станет последним шансом для зерновой сделки.