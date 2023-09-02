Турция «на сделке»? Эрдоган попытается договориться с Путиным о зерне ради собственной выгоды

Возобновление зерновой сделки, о чем попытается убедить президент Турции российского лидера, выгодно Эрдогану по экономическим и политическим соображениям. Москвы может отклонить инициативы Анкары.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась во эффективности нового пакета предложений Организации объединённых наций (ООН) по зерновой сделке, который предусматривает переподключение «Россельхозбанка» к международной платёжной системе SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Лавров заявил, что ООН подготовила новые предложения по зерновой сделке

«Раньше это всё тоже «подразумевалась», только так и не заработало», – отреагировала Захарова на публикацию в СМИ в своем Telegram-канале 2 сентября.

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российских структурах.

Дипломат уточнил, что в письме «подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали».

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая встреча российского и турецкого лидеров станет последним шансом для зерновой сделки.

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Сенатор Андрей Климов уверен, что президент Турции Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным не сможет убедить коллегу возобновить зерновую сделку. Получить роль посредника в украинском кейсе Эрдоган тоже не сможет, сказал Климов НСН.

«Нам эта зерновая сделка нужна была только для того, чтобы дать возможность госкорпорациям и ведомствам спокойно и без проблем обеспечивать доставку продовольствия и удобрений в третьи страны. Однако, нам было предложено поставлять продукцию "как-нибудь", а это значит "никак". Прошедший год России вообще ничего не дал…Что касается посреднических услуг в миротворчестве, здесь мало что от Эрдогана зависит, он не может давать команды Вашингтону или Лондону. При всем своем желании он не заставит эти страны НАТО действовать, как выгодно Турции, я уже не говорю про Россию», - развеял мечты Эрдогана российский сенатор.
Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке

Реджеп Тайип Эрдоган хочет использовать переговоры по зерновой сделке, чтобы показать Турцию в качестве одного из международных писмейкеров и поддержать свою собственную репутацию в Европе, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Для Турции это (переговоры по зерновой сделке – прим. НСН) очень важная история, но такое упорство Эрдогана наводит на мысли, что он хочет использовать процесс возобновления зерновой сделки в качестве бустера для позиционирования Турции как одного из основных писмейкеров не только в регионе, но и за его пределами. Эрдоган хочет показать европейцам, что он более европейский, чем все они вместе взятые, что он способен решать задачи», - сказал Чупрыгин в интервью НСН.

По его мнению, Путин может согласиться на возобновление сделки, но этому будут предшествовать «ритуальные движения» дипломатического характера.

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Российский политолог Сергей Марков считает, что лидеры Россиию и Турции обсудят условия зерновой сделки «нового типа».

«Зерновая сделка нового типа. Теперь это не как Россия даст вывозить украинское зерно, а как Турцию подключить к вывозу российского зерна. Это - проект России, Турции, Катара», – написал он в своем Telegram-канале 2 сентября.

Действие зерновой сделки было приостановлено Россией, но это произошло не по её вине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам Шойгу, зерновую сделку можно продлить, но для этого необходимо выполнить все обещания, которые давались российской стороне, сообщает РИА Новости.




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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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