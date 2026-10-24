Глава Минздрава назвал самое распространенное детское заболевание

Самое часто встречающееся детское заболевание – это простуда, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

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Глава Минздрава подчеркнул, что защитить детей и взрослых от вирусных инфекций в эпидемиологический сезон помогает своевременная вакцинация.

«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют, много контактов», - указал Мурашко.

Министр добавил, что семье будет значительно проще пройти эпидсезон, если ребенок будет здоров.

Ранее глава Минздрава назвал главные риски развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаболеваниеМинздрав

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