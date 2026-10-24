Глава Минздрава назвал самое распространенное детское заболевание
Самое часто встречающееся детское заболевание – это простуда, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Глава Минздрава подчеркнул, что защитить детей и взрослых от вирусных инфекций в эпидемиологический сезон помогает своевременная вакцинация.
«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют, много контактов», - указал Мурашко.
Министр добавил, что семье будет значительно проще пройти эпидсезон, если ребенок будет здоров.
Ранее глава Минздрава назвал главные риски развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.
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