Глава Минздрава назвал самое распространенное детское заболевание

Глава Минздрава подчеркнул, что защитить детей и взрослых от вирусных инфекций в эпидемиологический сезон помогает своевременная вакцинация.

«Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют, много контактов», - указал Мурашко.

Министр добавил, что семье будет значительно проще пройти эпидсезон, если ребенок будет здоров.

Ранее глава Минздрава назвал главные риски развития онкологических, эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.

