Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке
Президент Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к реализации зерновой сделки, пишет РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что возвращение в сделку возможно только при выполнении обязательств перед российской стороной.
Путин отметил, что Москве намеренно чинят препятствия в экспорте зерна на мировой рынок. При этом он заверил, что Россия останется надежным поставщиком продовольствия в африканские страны.
РФ 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. США призвали Россию вернуться к исполнению договоренностей.
Ранее сообщалось о готовности Турции обеспечить беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы идущим из портов Украины судам с зерном, передает «Радиоточка НСН».
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