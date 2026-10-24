Команда России выступит на турнире ФИФА впервые с 2022 года

Сборная России по футболу впервые с 2022 года выступит с флагом и гимном на турнире ФИФА - чемпионате мира и фестивале среди игроков до 15 лет в формате «8×8».

Сборная России U-15 выступит с флагом на турнире ФИФА

Турнир проходит в Азербайджане, он завершится 31 октября.

Первый матч предварительного этапа для российской команды пройдет 24 октября. Сборная сыграет с командой Судана. Днем поздже российская команда встретится с футболистами из Сьерра-Леоне и Джибути, 26 октября сыграет с Афганистаном и Турцией.

Затем запланированы еще пять матчей с соперниками, которые займут аналогичные места в группах.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые с 2022 года зарезервировал для РФ четыре места в еврокубках.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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