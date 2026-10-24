Команда России выступит на турнире ФИФА впервые с 2022 года

Турнир проходит в Азербайджане, он завершится 31 октября.

Первый матч предварительного этапа для российской команды пройдет 24 октября. Сборная сыграет с командой Судана. Днем поздже российская команда встретится с футболистами из Сьерра-Леоне и Джибути, 26 октября сыграет с Афганистаном и Турцией.

Затем запланированы еще пять матчей с соперниками, которые займут аналогичные места в группах.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) впервые с 2022 года зарезервировал для РФ четыре места в еврокубках.

