МИД Турции: альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками

По его словам, с этой целью правительство республики ведет регулярные переговоры с Россией, Украиной и ООН.

Он подчеркнул, что руководство страны уверенно в позитивном результате таких консультаций.

«Мы знаем, что в настоящее время ведутся поиски альтернативных маршрутов для экспорта зерна. Мы видим, что эти маршруты сопряжены с рисками», — отметил глава МИД Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



