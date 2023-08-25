МИД Турции: альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками
Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки, заявил на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.
По его словам, с этой целью правительство республики ведет регулярные переговоры с Россией, Украиной и ООН.
Он подчеркнул, что руководство страны уверенно в позитивном результате таких консультаций.
«Мы знаем, что в настоящее время ведутся поиски альтернативных маршрутов для экспорта зерна. Мы видим, что эти маршруты сопряжены с рисками», — отметил глава МИД Турции.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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