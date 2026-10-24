СМИ: Процесс против президента Аргентины по делу о криптовалюте прекращен

Суд прекратил процесс в отношении президента Аргентины Хавьера Милея по делу о криптовалюте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в судебных кругах.

«Все оправданы», - заявил собеседник агентства.

Кроме того, было прекращено дело против сестры президента, главы его секретариата Карины Милей. Суд постановил, что заявленные действия не относятся к преступлению.

В 2025 году Хавьер Милей опубликовал в соцсети информацию о криптовалюте, после она выросла в цене, но затем подешевела. Президента раскритиковали, поскольку многие потеряли деньги, решив вложиться в проект. Милей позднее удалил публикацию, указав, что не был знаком с деталями. На фоне скандала вокруг криптовалюты к Милею подали 112 исков, его обвиняли в мошенничестве, взяточничестве, нарушении этики, не отвечающих занимаемой госдолжности действиях, участии в незаконной организации, сообщает «Радиоточка НСН».

