Гимнастка Рощина стала второй на чемпионате мира в личном многоборье
Российская спортсменка Людмила Рощина стала второй по итогам личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.
Рощина заняла второе место, набрав за четыре упражнения 55,199 балла. Россиянку обошла представительница США Скай Блейкли с 55,733 балла. Третьей стала китаянка Кэ Циньцинь (55,032 балла).
В беседе с ТАСС Людмила Рощина рассказала, что посвятила свою медаль соотечественницам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Спортсменки были вынуждены пропустить чемпионат из-за отказа в визах.
Ранее стало известно, что женская сборная РФ стала шестой в командном многоборье на мировом первенстве по спортивной гимнастике.
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