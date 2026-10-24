Гимнастка Рощина стала второй на чемпионате мира в личном многоборье

Российская спортсменка Людмила Рощина стала второй по итогам личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

Рощина заняла второе место, набрав за четыре упражнения 55,199 балла. Россиянку обошла представительница США Скай Блейкли с 55,733 балла. Третьей стала китаянка Кэ Циньцинь (55,032 балла).

В беседе с ТАСС Людмила Рощина рассказала, что посвятила свою медаль соотечественницам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Спортсменки были вынуждены пропустить чемпионат из-за отказа в визах.

Ранее стало известно, что женская сборная РФ стала шестой в командном многоборье на мировом первенстве по спортивной гимнастике.

