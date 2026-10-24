Косачев допустил, что западные санкции могут остаться навсегда

«Можно предположить, что мы доживем до момента, когда санкции будут сняты юридически, но, с моей точки зрения, их попадание в американское законодательство и в соответствующие директивы Европейского союза - это явление если не вечное, то предельно долгосрочное», - указал сенатор.

По его словам, для отмены рестрикций нужен консенсус в Евросоюзе или убедительное большинство в Конгрессе США.

Вместе с тем Косачев допустил, что со временем санкционный режим будет смягчаться, поскольку сохранение мер в нынешнем максимальном объеме «бьет по интересам тех, кто эти санкции придумал и использует». При этом Запад, вероятно, сохранит для себя возможность вернуть ограничения в любой момент.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что против России ввели около 35 тысяч санкций.

