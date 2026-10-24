Косачев допустил, что западные санкции могут остаться навсегда
Страны Запада вряд ли полностью откажутся от санкций в отношении России, считает зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Можно предположить, что мы доживем до момента, когда санкции будут сняты юридически, но, с моей точки зрения, их попадание в американское законодательство и в соответствующие директивы Европейского союза - это явление если не вечное, то предельно долгосрочное», - указал сенатор.
По его словам, для отмены рестрикций нужен консенсус в Евросоюзе или убедительное большинство в Конгрессе США.
Вместе с тем Косачев допустил, что со временем санкционный режим будет смягчаться, поскольку сохранение мер в нынешнем максимальном объеме «бьет по интересам тех, кто эти санкции придумал и использует». При этом Запад, вероятно, сохранит для себя возможность вернуть ограничения в любой момент.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что против России ввели около 35 тысяч санкций.
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