«Точка для президентов»: В Турции объяснили контакты с Киевом по зерновой сделке
Турция не предлагает Украине альтернативы «зерновой сделки» без участия России, предположил в интервью НСН Торгул Исмаил.
Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления, заявил в интервью НСН турецкий политолог Торгул Исмаил.
По данным турецкого издания Hurriyet, глава МИД этой страны Хакан Фидан, ранее встретившийся с президентом Украины, применит тот же метод и на переговорах в России, то есть «прислушается к мнению российских властей». После этого Фидан проведет переговоры с ООН, в результате президенты России и Турции получат новую формулу сделки к переговорам в Сочи.
«У Турции с Украиной проблем нет. В отличие от европейских стран, Анкара не предлагает Украине отдельные альтернативные варианты, а пытается решить вопрос с участием России, Турции и Украины, чтобы перевозки были более надежными и безопасными. Россия не согласится с вывозом украинского зерна в одностороннем порядке себе в ущерб. Чтобы предложить альтернативу, надо сначала узнать мнение украинской стороны. Переговорный процесс идет, министр иностранных дел посетит Россию, обсудит вопрос, а на уровне президентов стран будет просто поставлена точка. А несколькими днями позже или раньше, это не имеет значения», - сказал Исмаил.
По его мнению, уговаривая Владимира Путина возобновить сделку, Турция будет давить на гуманитарный аспект и сулить выгоды России.
«Самый главный аргумент, - то, что продолжение зерновой сделки необходимо и России. Второе – гуманитарный подход к решению этого вопроса, здесь речь идет не только о бизнесе. Многие говорят, что Турция ищет для себя выходы, но мы и так торгуем зерном с Россией, здесь проблем нет. Зерновая сделка важнее для других, для стран Африки, Средней Азии, Ближнего Востока. Европейские страны тоже от этого зарабатывают, каждый имеет свою выгоду», - отметил политолог.
При этом Исмаил объяснил, почему Турция так держится за посредничество в «зерновой сделке».
«Турции необходим мир и переговорный процесс. Она всегда говорила, что даже самый худший мир всегда лучше войны. Она хочет сделать Черноморский регион регионом мира и безопасности», - заключил собеседник НСН.
По данным агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября. При этом Эрдоган хочет обсудить с Владимиром Путиным возобновление «зерновой сделки». 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала переговоры министров иностранных дел России и Турции.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему Эрдоган с таким упорством продавливает вопрос о «зерновой сделке». Он предположил, что турецкие политики будут совершать «ритуальный движения», чтобы президент РФ согласился возобновить сделку.
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