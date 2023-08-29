«Точка для президентов»: В Турции объяснили контакты с Киевом по зерновой сделке

Турция изучила мнение Украины по вопросу с «зерновой сделкой», чтобы предложить устраивающий Россию вариант и поставить точку в вопросе ее продления, заявил в интервью НСН турецкий политолог Торгул Исмаил.

По данным турецкого издания Hurriyet, глава МИД этой страны Хакан Фидан, ранее встретившийся с президентом Украины, применит тот же метод и на переговорах в России, то есть «прислушается к мнению российских властей». После этого Фидан проведет переговоры с ООН, в результате президенты России и Турции получат новую формулу сделки к переговорам в Сочи.