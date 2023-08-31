Лавров заявил, что ООН подготовила новые предложения по зерновой сделке

Российский министр отметил, что в послании не было никаких гарантий.

«Мы объяснили честно и генеральному секретарю... что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», - заключил Лавров.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России вернуться к реализации зерновой сделки, но только при выполнении обязательств перед российской стороной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

