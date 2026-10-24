В NASA подтвердили намерение высадить астронавтов на Луну в 2028 году

Он отметил, что NASA создает все условия для успешного и безопасного возвращения американцев на поверхность небесного тела в 2028-м.

«И когда астронавты сделают свои первые шаги, луноход и первые элементы постоянного человеческого присутствия уже будут ждать их там», - цитирует Айзекмана РИА Новости.

По словам руководителя программы «Артемида» Джереми Парсонса, лунные посадочные модули параллельно готовят компании SpaceX и Blue Origin.

Ранее СМИ сообщили, что США, Россия и Китай начали борьбу за контроль над Луной, речь идет о гонке за первый ядерный реактор на спутнике.

