В NASA подтвердили намерение высадить астронавтов на Луну в 2028 году
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить астронавтов на поверхности Луны в 2028 году в рамках миссии «Артемида-4». Об этом рассказал администратор агентства Джаред Айзекмана.
Он отметил, что NASA создает все условия для успешного и безопасного возвращения американцев на поверхность небесного тела в 2028-м.
«И когда астронавты сделают свои первые шаги, луноход и первые элементы постоянного человеческого присутствия уже будут ждать их там», - цитирует Айзекмана РИА Новости.
По словам руководителя программы «Артемида» Джереми Парсонса, лунные посадочные модули параллельно готовят компании SpaceX и Blue Origin.
Ранее СМИ сообщили, что США, Россия и Китай начали борьбу за контроль над Луной, речь идет о гонке за первый ядерный реактор на спутнике.
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