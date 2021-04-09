Тупой прагматизм. Госдеп «прикрыл» Байдена после атаки на Путина

«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал госсекретарь США.

Джо Байден 21 марта в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, что вызвало политический скандал, за которым последовал «отзыв для консультаций» российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол сейчас находится в Москве и о сроках его возвращения пока ничего не ясно. В МИД РФ заявили, что возвращение Антонова в США зависит от того, какие шаги последуют со стороны американских властей. Заместитель внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков ответил, что Москва надеется, что Штаты «смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».

Однако пока от Байдена не последовало видимых сожалений по поводу сказанного. 26 марта он снова «прошелся» по Путину, сравнив его с главой Китая Си Цзиньпином. Во время своей первой пресс-конференции американский президент, говоря о «прямолинейном и очень умном парне» Си Цзиньпине, заявил, что «он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире».