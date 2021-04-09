Тупой прагматизм. Госдеп «прикрыл» Байдена после атаки на Путина
В США объявили политику нового прагматизма в отношении России, которая сопровождается совсем не дипломатическими высказываниями. Москва тоже описывает ситуацию во всё более резких выражениях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что высказывания президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине можно объяснить политическим прагматизмом. Так он ответил на вопрос журналиста издания Washington Post, который спросил его, почему Байден позволяет себе жесткие высказывания в адрес Путина, но и при этом стремится к сотрудничеству. Блинкен ответил, что американский президент исповедует политику, исходящую из «критерия целесообразности».
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — сказал госсекретарь США.
Джо Байден 21 марта в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей, что вызвало политический скандал, за которым последовал «отзыв для консультаций» российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Посол сейчас находится в Москве и о сроках его возвращения пока ничего не ясно. В МИД РФ заявили, что возвращение Антонова в США зависит от того, какие шаги последуют со стороны американских властей. Заместитель внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков ответил, что Москва надеется, что Штаты «смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений».
Однако пока от Байдена не последовало видимых сожалений по поводу сказанного. 26 марта он снова «прошелся» по Путину, сравнив его с главой Китая Си Цзиньпином. Во время своей первой пресс-конференции американский президент, говоря о «прямолинейном и очень умном парне» Си Цзиньпине, заявил, что «он один из тех парней, которые, подобно Путину, верят, что автократия способна на то, на что неспособна демократия в постоянно усложняющемся мире».
Впрочем, после этого Джо Байден пригласил российского коллегу поучаствовать в саммите по климату, который 22-23 апреля состоится в онлайн-формате.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что Байден назвал Путина «убийцей» не случайно. По его убеждению, это был продуманный ход.
«Сначала я надеялся, что Байден оговорился, но потом я понял, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это несуразно, и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления. Многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера», — сказал сенатор.
Между тем, враждебный настрой американской администрации подтвердился накануне сообщениями СМИ о том, что США могут выслать российских дипломатов и ужесточить санкции против «Северного потока —2» из-за предполагаемого вмешательства России в выборы и кибервзломы.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил НСН, что не удивится высылке российских дипломатов из США - по его словам, Вашингтон давно пытается «стереть Россию с политической карты мира».
«Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть с политической карты мира как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалами их станем, как Украина. Программа минимум: вернуть нам статус регионального государства, которое они будут удерживать на уровне полунищенской жизни. И не надо ничего гадать и подскакивать от каждого сообщения из Вашингтона», — сказал Андрей Климов.
В МИД РФ назвали политику, которую проводит Вашингтон в отношении России «тупой».
«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров накануне по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
После этого в Кремле согласились с абсолютной меткостью слов Лаврова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику».
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