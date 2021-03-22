В Совфеде назвали слова Байдена о Путине «продуманной акцией»

Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей и пригрозил ответом за «вмешательство» в выборы в штатах. Вскоре американские власти заявили о предстоящем введении новых санкций против России. Путин отреагировал на оскорбления, пожелав здоровья американскому коллеге, припомнив поговорку «кто как обзывается, тот сам так называется». Вскоре Москва отозвала российского посла из Вашингтона на консультации.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН, как относится к этому заявлению президента США.

«Сначала я надеялся, что Байден оговорился, но потом я понял, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это безобразно, многие рядовые американцы обратились в российское посольство в Вашингтоне с извинениями за своего лидера. Выглядело это несуразно и непонятно, на чем основывался господин Байден, делая такие громкие заявления», - сказал он.

Джабаров напомнил, что это высказывание Байдена осудили многие мировые лидеры, в том числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ответ Путина, я думаю, потряс самого Байдена», - считает Джабаров. По мнению сенатора, Байден принимал политические решения на посту вице-президента США в администрации Барака Обамы и именно при нем началась война на Украине и продолжалась война на Ближнем Востоке.

«Пусть сопоставит жертвы народов этих стран со своим поведением. Но отношения наши на самом деле не очень хорошие. Американцы дошли до такой стадии, что если мы им покажем на Солнце и скажем «это Солнце», они опровергнут и скажут, что это Луна. Зайти этот кризис отношений может далеко, но в конце этой дороги будет тупик. Я не думаю, что они совсем потеряли разум и готовы к открытой военной конфронтации. В этой связи меня успокаивает, что Россия поднимается с колен после развала СССР и за последние 20 лет обеспечила свою обороноспособность на самом высоком уровне и теперь мы спокойны за целостность нашей страны», - сказал парламентарий.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее призвал Байдена «быть мужчиной» и не увиливать от разговора с Путиным.

