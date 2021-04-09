Госдеп объяснил агрессивную риторику Байдена «прагматичным подходом»
Американское внешнеполитическое ведомство объяснило слова главы государства Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине «политическим прагматизмом», сообщает The Washington Post со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, с одной стороны, президенту необходимо привлекать Москву к ответственности за любые враждебные действия, а, с другой - Байден остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.
После того, как президент Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», возмутились многие мировые лидеры, потому что такие голословные обвинения неприемлемы, тем более на уровне руководителей двух сверхдержав.
Ответом России стал отзыв нашего посла из Вашингтона для консультаций. И длятся они уже не первую неделю, что по сути, уверен бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, является политическим и дипломатическим демаршем.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов ранее рассказал НСН, что демарш российского посла Анатолия Антонова это «трещинка», которую США придется долго цементировать.
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