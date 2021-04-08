«На войне как на войне!» В Совфеде обвинили США в попытке сделать Россию «полунищей»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не удивится высылке российских дипломатов из США. Ранее СМИ сообщили, что это один из вариантов ответа Вашингтона на предполагаемое вмешательство России в выборы и кибервзломы.

«Для меня нет ничего необычного в этом поведении США. Люди, которые наивно верили в какой-то разум Вашингтона, надеюсь, от своей веры отойдут. Мы реагируем на такие действия разумно. Если будет высылка дипломатов, то единственно возможный ответ — зеркальные меры. Это обычная дипломатия, американцы об этом знают», — сказал сенатор.

Климов считает, что это продолжение дипломатического конфликта с США, начавшегося почти пять лет назад.

«Скандал дипломатический начался не при Трампе, а в последние месяцы работы Обамы, когда он для того, чтобы невозможно было нормализовать отношения с Россией, сделал первую массовую высылку наших дипломатов из США. Мы долго не отвечали, так как надеялись, что они образумятся и при Трампе позиция поменяется. Но ничего не поменялось и нам пришлось ответные зеркальные меры использовать. Сейчас США до такой степени нахамили (в марте Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал президента РФ Владимира Путина убийцей — НСН), что нам пришлось приглашать на консультации посла (Анатолия Антонова — НСН). Мы думаем, что в этой связи дальше будем делать. А теперь, по всей видимости, США готовятся еще следующую акцию провести», — отметил член Совфеда.