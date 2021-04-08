«На войне как на войне!» В Совфеде обвинили США в попытке сделать Россию «полунищей»
Зампред комитета Совфеда по международным делам уверен, что высылка российских дипломатов из США вполне возможна: Вашингтон давно пытается «стереть Россию с политической карты мира».
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что не удивится высылке российских дипломатов из США. Ранее СМИ сообщили, что это один из вариантов ответа Вашингтона на предполагаемое вмешательство России в выборы и кибервзломы.
«Для меня нет ничего необычного в этом поведении США. Люди, которые наивно верили в какой-то разум Вашингтона, надеюсь, от своей веры отойдут. Мы реагируем на такие действия разумно. Если будет высылка дипломатов, то единственно возможный ответ — зеркальные меры. Это обычная дипломатия, американцы об этом знают», — сказал сенатор.
Климов считает, что это продолжение дипломатического конфликта с США, начавшегося почти пять лет назад.
«Скандал дипломатический начался не при Трампе, а в последние месяцы работы Обамы, когда он для того, чтобы невозможно было нормализовать отношения с Россией, сделал первую массовую высылку наших дипломатов из США. Мы долго не отвечали, так как надеялись, что они образумятся и при Трампе позиция поменяется. Но ничего не поменялось и нам пришлось ответные зеркальные меры использовать. Сейчас США до такой степени нахамили (в марте Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал президента РФ Владимира Путина убийцей — НСН), что нам пришлось приглашать на консультации посла (Анатолия Антонова — НСН). Мы думаем, что в этой связи дальше будем делать. А теперь, по всей видимости, США готовятся еще следующую акцию провести», — отметил член Совфеда.
Сенатор полагает, что США раскручивают конфликт с Россией согласно плану, общей политической стратегии, которая была принята Конгрессом и подписана экс-президентом Дональдом Трампом в 2017 году.
«22 августа 2017 в законе США Россия была названа противником Соединенных Штатов. Ну вот, они считают, что на войне, как на войне. Они от этого закона вообще не отходят ни на копеечку. Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть с политической карты мира как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалами их станем, как Украина. Программа минимум: вернуть нам статус регионального государства, которое они будут удерживать на уровне полунищенской жизни. И не надо ничего гадать и подскакивать от каждого сообщения из Вашингтона. Их план направлен не против отдельного человека в нашей стране, не против партии или правительства, а против РФ. Там так и написано, это доступный документ. Деньги выделяются для нашей дестабилизации — плюсом к тому, что было до 2017 года — 250 млн долларов в год. А дальше — просто тактика, оперативные решения», — сказал Андрей Климов.
Политические ориентиры Джо Байдена для Москвы также вполне очевидны.
«Байден не скрывал своих планов и перед своим избранием. Кроме того, я прекрасно помню его поведение в качестве вице-президента США: он в Москве, например, предлагал не выдвигать Путина в президенты, что является совершенно диким примером вмешательства в наши внутренние дела. Он же фактически курировал госпереворот на Украине», — отметил сенатор.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов ранее рассказал НСН, что демарш российского посла Анатолия Антонова это «трещинка», которую США придется долго цементировать.
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