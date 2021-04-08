В Кремле оценили меткость высказывания Лаврова о «тупой» линии США в отношении России
В Кремле заявили, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «тупой линии» США в отношениях с Россией, высказаны метко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику».
«Больше добавить нечего. Министр как всегда меток в своих формулировках», - цитирует RT Пескова.
Ранее Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы.
«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая», — сказал глава МИД РФ по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает РИА Новости.
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