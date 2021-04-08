В Кремле оценили меткость высказывания Лаврова о «тупой» линии США в отношении России

В Кремле заявили, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «тупой линии» США в отношениях с Россией, высказаны метко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику».