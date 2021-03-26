Байден сравнил председателя КНР с Путиным
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Белого дома.
Байден назвал главу Китая «прямолинейным и очень умным парнем». По мнению американского лидера, Си Цзиньпин, как и Путин, считает, что «автократия способна на то, на что неспособна демократия» в современном мире.
Кроме того, Байден поделился подробностями телефонных переговоров с председателем КНР, состоявшихся в феврале 2021 года, отмечает РИА ФАН. Американский лидер заявил своему китайскому коллеге, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем. Однако, по словам Байдена, конкуренция стран будет жесткой, отмечает РЕН ТВ.
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