Байден сравнил председателя КНР с Путиным

Байден назвал главу Китая «прямолинейным и очень умным парнем». По мнению американского лидера, Си Цзиньпин, как и Путин, считает, что «автократия способна на то, на что неспособна демократия» в современном мире.

Кроме того, Байден поделился подробностями телефонных переговоров с председателем КНР, состоявшихся в феврале 2021 года, отмечает РИА ФАН. Американский лидер заявил своему китайскому коллеге, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем. Однако, по словам Байдена, конкуренция стран будет жесткой, отмечает РЕН ТВ.

