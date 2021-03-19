«Для красного словца». Познер о «телемосте» Путина и Байдена
Телеведущий объяснил НСН, почему онлайн-общение президентов РФ и США не состоится.
Телеведущий Владимир Познер, который в 1980-х годах был участником телемостов с Соединенными Штатами, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что онлайн-переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом вряд ли когда-либо состоятся.
«Путин прекрасно понимает, что никаких таких встреч в эфире не будет. Это было сказано для красного словца в ответ на выпады Байдена. Это совершенно очевидная вещь», — считает Познер.
Телеведущий пояснил, что участие в подобных теледебатах — это не уровень высших лиц государства.
«Главы государств не будут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб. Они встречаются не просто, чтобы сказать: "Здрасьте", а чтобы о чем-то договориться. Это большая предварительная работа, встречи министров иностранных дел, специалистов. Только после этого возможна встреча президентов, и, конечно, не по телевидению», — добавил телеведущий.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил своему американскому коллеге Джо Байдену переговоры «практически в прямом эфире». Заявление прозвучало после того, как президент США в эфире телеканала ABC News заявил, что Путин — убийца. По мнению российского лидера, прямой диалог будет интересен, как гражданам России, так и гражданам США. Путин предложил провести онлайн-встречу 19 или 22 марта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не знает, сможет ли в ближайшие дни Байден участвовать в таких переговорах.
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