«Для красного словца». Познер о «телемосте» Путина и Байдена

Телеведущий пояснил, что участие в подобных теледебатах — это не уровень высших лиц государства.

«Главы государств не будут общаться таким образом. Когда встречаются президенты, этому предшествует значительная подготовка различных служб. Они встречаются не просто, чтобы сказать: "Здрасьте", а чтобы о чем-то договориться. Это большая предварительная работа, встречи министров иностранных дел, специалистов. Только после этого возможна встреча президентов, и, конечно, не по телевидению», — добавил телеведущий.

Президент РФ Владимир Путин ранее предложил своему американскому коллеге Джо Байдену переговоры «практически в прямом эфире». Заявление прозвучало после того, как президент США в эфире телеканала ABC News заявил, что Путин — убийца. По мнению российского лидера, прямой диалог будет интересен, как гражданам России, так и гражданам США. Путин предложил провести онлайн-встречу 19 или 22 марта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока не знает, сможет ли в ближайшие дни Байден участвовать в таких переговорах.

