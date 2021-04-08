От «Северного потока» до дипломатов. США ввязались в новую драку с Россией
У американцев уже нашёлся повод выслать российских дипломатов, а возможная война в Донбассе позволит им сделать санкции ещё чувствительнее.
Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации. Списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига. Официальной подтверждающей информации не поступало. По данным Politico, пакеты санкций должны быть представлены в Конгресс в мае. Утвердить их должен будет президент Джо Байден.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
«Я думаю, что именно укладка труб будет в этом году завершена. Апрель - это, конечно, было очень оптимистично, но нереально. "Фортуна" укладывает по 300 метров в сутки. Это медленно. Сентябрь – гораздо более реальный срок. Но дальше надо будет провести пусконаладочные работы, на это уйдет месяца два. Проект потребуется к следующему отопительному сезону. Увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Я думаю, что план у "Газпрома" - запустить проект к ноябрю 2021 года», - сказал он.
Безусловно, США стремятся расширить рынок экспорта своей сланцевой нефти, прежде всего, за счет Европы. Но, как предположил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН, в случае начала масштабной войны на Донбассе это станет ещё одним весомым поводом для масштабных санкций против России и ряда действий против нее в других регионах – в Сирии, на Кавказе и других.
«В случае использования ржавого украинского ножа против России США только выиграют, а украинских солдат им не жалко от слова совсем», - сказал Стрелков.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса не хотят войны и не собираются её начинать. По его словам, Донбасс сделает всё возможное, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путём.
Еще одним поводом для введения ограничений против нашей страны могут стать якобы вмешательство в выборы. Правда, многомесячное расследование так этот факт и не доказало. Вашингтон использует и фактор хакерских атак на Solar Winds, ответственность за которые американские власти публично возлагали на Россию. По информации Bloomberg, за это из США могут выслать российских дипломатов.
А после того, как президент Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», возмутились многие мировые лидеры, потому что такие голословные обвинения неприемлемы, тем более на уровне руководителей двух сверхдержав.
Ответом России стал отзыв нашего посла из Вашингтона для консультаций. И длятся они уже не первую неделю, что по сути, уверен бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, является политическим и дипломатическим демаршем.
«Не мы инициировали кризис в наших отношениях. Ключ для его урегулирования лежит у американцев. Если они одумаются, будут понимать, что между двумя военными супердержавами нужно поддерживать отношения на должном уровне и дадут нам понять, что они приняли сигнал и это не повторится, то посол вернется и будет работать, как и прежде. Трещинка останется в отношениях, и ее придется цементировать», — сказал Бакланов.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что посол России в США Анатолий Антонов, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время.
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