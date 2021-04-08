От «Северного потока» до дипломатов. США ввязались в новую драку с Россией

Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», сообщает издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации. Списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига. Официальной подтверждающей информации не поступало. По данным Politico, пакеты санкций должны быть представлены в Конгресс в мае. Утвердить их должен будет президент Джо Байден.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.

«Я думаю, что именно укладка труб будет в этом году завершена. Апрель - это, конечно, было очень оптимистично, но нереально. "Фортуна" укладывает по 300 метров в сутки. Это медленно. Сентябрь – гораздо более реальный срок. Но дальше надо будет провести пусконаладочные работы, на это уйдет месяца два. Проект потребуется к следующему отопительному сезону. Увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Я думаю, что план у "Газпрома" - запустить проект к ноябрю 2021 года», - сказал он.