СМИ: Пентагон готовит переброску войск США в Иран
Пентагон провел детальную подготовку к возможной переброске сухопутных войск США в Иран, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, высокопоставленные военные направляли конкретные запросы, связанные с подготовкой к такому сценарию. Речь идет о проработке возможного развертывания наземных сил в регионе.
Накануне президент США Дональд Трамп публично исключил отправку войск в Иран. Он заявил журналистам в Овальном кабинете, что не планирует вводить американские силы, добавив, что в случае иного решения не стал бы раскрывать такие планы заранее.
Однако, по его словам, на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана в Вашингтоне обсуждаются различные варианты дальнейших действий, включая военные сценарии, передает «Радиоточка НСН».
