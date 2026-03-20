СМИ: Пентагон готовит переброску войск США в Иран

Пентагон провел детальную подготовку к возможной переброске сухопутных войск США в Иран, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, высокопоставленные военные направляли конкретные запросы, связанные с подготовкой к такому сценарию. Речь идет о проработке возможного развертывания наземных сил в регионе.