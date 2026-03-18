«Суровая месть!»: Чем ответит Иран на атаку АЭС «Бушер» и убийство Лариджани
Первый удар по «Бушеру» не привел к катастрофе, однако глава МАГАТЭ на весь мир заявил об опасности «ядерной аварии». Тем временем Иран ударил по Израилю и базам США в ответ на убийство Али Лариджани.
Иранская АЭС «Бушер» впервые с начала военного конфликта Израиля и США с Иранам подверглась удару. Глава «Росатома» назвал эту ситуацию «вопиющей», отметив, что радиационная обстановка на атомной станции в норме.
На этом фоне Израиль заявил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, за смерть которого уже пообещали «кровную месть».
УДАР ПО «БУШЕРУ»: «ВОПИЮЩЕЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ!»
Вечером 17 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об ударе реактивным снарядом по территории АЭС «Бушер».
«Прилетевший со стороны противника снаряд по площадке АЭС "Бушер" не привел как к материально-техническому ущербу, так и жертвам», - отмечалось в сообщении.
В ОАЭИ назвали нападение на ядерный объект нарушением всех международных норм, предупредив о возможных «невосполнимых последствиях» для стран Персидского залива и всего региона.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) утром 18 марта подтвердили, что знают об ударе по «Бушеру».
«Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. (…) Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии», - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о подробностях происшествия. По его словам, удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, которая находится на промышленной площадке АЭС вблизи действующего энергоблока.
«Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта (…) Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности»,- возмутился Лихачев, которого цитирует пресс-служба «Росатома».
По его словам, радиационная обстановка на АЭС в норме, при этом там находятся около 480 российских сотрудников, среди которых никто не пострадал.
Ранее Лихачев сообщал о двух волнах эвакуации работающих на иранской АЭС россиян и членов их семей. По его словам, масштабные работы по строительству новых энергоблоков «Бушера» на фоне военных действий прекращены, однако это слишком сложный объект, чтобы персонал мог его покинуть полностью.
Реакция со стороны США и Евросоюза на удар по территории АЭС пока не последовала. При этом буквально на днях в Москву приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который признался, что волнуется из-за ситуации с «Бушером», и подчеркнул, что «никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям».
На этом фоне Лихачев предупредил, что превращать Запорожскую АЭС или АЭС «Бушер» в мишени для военных атак – «недопустимо и самоубийственно».
АЭС «Бушер» в Иране строится при участии России. Первый энергоблок заработал в 2011 году, сейчас ведется строительство второй очереди станции, в которую должны войти два энергоблока. Эти работы приостановлены из-за военного конфликта.
УБИЙСТВО ЛАРИДЖАНИ: «СУРОВАЯ МЕСТЬ!»
Около полудня 17 марта в Израиле заявили об уничтожении очередного видного иранского политика. На этот раз жертвой атаки стал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
«Только что начальник генерального штаба сообщил мне, что Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, и глава сил "Басидж" Солеймани были ликвидированы прошлой ночью», - сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
В Иране вскоре подтвердили, что Лариджани «воссоединился с Богом», однако обстоятельства его убийства остаются туманны.
«Лариджани погиб и попал под удар истребителей США и Израиля в квартире своей дочери в районе Пардис вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями», - сообщило иранское информагентство Fars. Однако в Совбезе Ирана назвали эту информацию неверной.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани, а Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) – «кровную месть».
«Суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана», - подчеркнул Пезешкиан.
На этом фоне Иран уже заявил о новой волне ударов по Израилю, а также военным базам США в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии в ответ на гибель Лариджани.
По данным КСИР, в результате операции «Истинное обещание 4» уничтожено более 100 целей в центре Тель-Авива, включая военные и силовые объекты. Кроме того, сообщается об ударах по объектам в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и пустыне Негев.
