УДАР ПО «БУШЕРУ»: «ВОПИЮЩЕЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ!»

Вечером 17 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об ударе реактивным снарядом по территории АЭС «Бушер».

«Прилетевший со стороны противника снаряд по площадке АЭС "Бушер" не привел как к материально-техническому ущербу, так и жертвам», - отмечалось в сообщении.

В ОАЭИ назвали нападение на ядерный объект нарушением всех международных норм, предупредив о возможных «невосполнимых последствиях» для стран Персидского залива и всего региона.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) утром 18 марта подтвердили, что знают об ударе по «Бушеру».

«Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. (…) Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии», - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал о подробностях происшествия. По его словам, удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, которая находится на промышленной площадке АЭС вблизи действующего энергоблока.

«Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта (…) Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевыми правилами и принципами международной безопасности»,- возмутился Лихачев, которого цитирует пресс-служба «Росатома».

По его словам, радиационная обстановка на АЭС в норме, при этом там находятся около 480 российских сотрудников, среди которых никто не пострадал.

Ранее Лихачев сообщал о двух волнах эвакуации работающих на иранской АЭС россиян и членов их семей. По его словам, масштабные работы по строительству новых энергоблоков «Бушера» на фоне военных действий прекращены, однако это слишком сложный объект, чтобы персонал мог его покинуть полностью.

Реакция со стороны США и Евросоюза на удар по территории АЭС пока не последовала. При этом буквально на днях в Москву приезжал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который признался, что волнуется из-за ситуации с «Бушером», и подчеркнул, что «никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям».

На этом фоне Лихачев предупредил, что превращать Запорожскую АЭС или АЭС «Бушер» в мишени для военных атак – «недопустимо и самоубийственно».

АЭС «Бушер» в Иране строится при участии России. Первый энергоблок заработал в 2011 году, сейчас ведется строительство второй очереди станции, в которую должны войти два энергоблока. Эти работы приостановлены из-за военного конфликта.