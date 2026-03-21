США разрешили операции с иранской нефтью до 19 апреля

Соединенные Штаты разрешают операции по «продаже, поставкам и выгрузке» нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до полуночи 20 марта. Такие действия допустимы до начала суток 19 апреля.

В течение указанного срока разрешаются финансовые операции для обеспечения безопасной швартовки и стоянки танкеров, поддержания безопасности экипажей, ремонта кораблей, мер по смягчению экологического ущерба и прочие сопутствующие действия по обслуживанию судов. Также лицензия допускает поставки в Соединенные Штаты сырья иранского происхождения.

Ранее Вашингтон временно разрешил операции с нефтепродуктами и нефтью из России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». До 11 апреля возможны все транзакции, включая покупку, продажу и транспортировку нефти, если ее погрузили на любые суда не позже 12 марта.

