Над регионами России сбили 347 украинских беспилотников
Более 340 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за прошедшую ночь. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Дроны ликвидировали в период с 21:00 мск 6 мая до 07:00 7 мая.
Беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, а также Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией и Крымом. Также БПЛА были сбиты над Азовским, Каспийским и Черным морями.
Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в 12 районах региона ликвидировали более 30 БПЛА, пишет 360.ru.
