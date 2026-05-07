На шахте «Алардинская» в Кузбассе загорелась кабельная продукция
Возгорание кабельной продукции зафиксировали на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
Ранее министерство угольной промышленности Кузбасса заявило, что на шахте было зарегистрировано превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями безопасности 132 горняка выводили на поверхность.
«Сегодня, 7 мая, на шахте "Алардинская"... произошло возгорание кабельной продукции», - отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство организовало проверку.
По данным Минуглепрома, все сотрудники вышли на поверхность, никто не пострадал.
Ранее шахта «Кыргайская» в Кузбассе приостановила работу из-за задымления в вентиляционном стволе, горняков эвакуировали, напоминает 360.ru.
