На шахте «Алардинская» в Кузбассе загорелась кабельная продукция

Возгорание кабельной продукции зафиксировали на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе Кемеровской области. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее министерство угольной промышленности Кузбасса заявило, что на шахте было зарегистрировано превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями безопасности 132 горняка выводили на поверхность.

«Сегодня, 7 мая, на шахте "Алардинская"... произошло возгорание кабельной продукции», - отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку.

По данным Минуглепрома, все сотрудники вышли на поверхность, никто не пострадал.

Ранее шахта «Кыргайская» в Кузбассе приостановила работу из-за задымления в вентиляционном стволе, горняков эвакуировали, напоминает 360.ru.

