Генсек ООН: Окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от США

Окончание конфликта на Ближнем Востоке возможно, оно зависит от политической воли США. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет Politico.

Как отметил генсек, возможность остановить конфликт в руках Вашингтона. По его мнению, Израиль хочет добиться полного уничтожения военного потенциала в Иране и смены режима в республике. При этом Тегеран намерен сопротивляться как можно дольше и наносить как можно больше вреда, считает Гутерреш.

«Так что ключ к решению проблемы заключается в том, когда США решат заявить, что они сделали свою работу... Президент [США Дональд] Трамп сможет убедить тех, кого нужно, в том, что работа сделана, что можно заканчивать», - подчеркнул генсек.

Ранее генеральный секретарь ООН осудил атаки США и Израиля на Иран и призвал к переговорам, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
