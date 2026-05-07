Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников ЕГЭ

Рособрнадзор подготовил инструкцию для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

В Рособрнадзоре указали, что школьникам не разрешают выполнять работу с помощью посторонних лиц, общаться с участниками ЕГЭ, применять средства связи и справочные материалы. Кроме того, запрещено выносить с собой черновики и выходить из аудитории без сопровождения организатора.

За нарушение порядка проведения экзамена участника удалят из пункта проведения испытания.

Основной период ЕГЭ-2026 пройдет с 1 июня по 9 июля, пишет 360.ru.

