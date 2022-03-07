Три недели на победу. Конфликт на Украине грозит перерасти в мировую катастрофу

Интересы Германии и России исторически во многом совпадают, конфликт наших держав может привести к мировой катастрофе, считает политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Канцлеру Германии … надо глубоко изучать историю, чтобы понять, где правда, где американская и западная пропаганда, а где ложь. И тогда он поймет, что правда, действительно, на стороне России. И если Германия поддержит эту позицию, то она встанет на сторону правды. Интересы Германии и России совпадают в Европе, нам не нужно конфликтовать. История показывает, что конфликт этих двух держав приводит к мировой катастрофе. Немцам нужно твердо стоять на своих национальных интересах и защищать свои экономические и политические интересы. Надо дружить и сотрудничать», - резюмировал Степанян.