Три недели на победу. Конфликт на Украине грозит перерасти в мировую катастрофу
Россия разочарована решением Германии поставлять оружие на Украину. Об этом заявил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе», — цитирует дипломата РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину. Комментарий размещен в Telegram-канале МИД РФ.
По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии. Согласно позиции Захаровой, «оставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и мародеров».
Интересы Германии и России исторически во многом совпадают, конфликт наших держав может привести к мировой катастрофе, считает политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Канцлеру Германии … надо глубоко изучать историю, чтобы понять, где правда, где американская и западная пропаганда, а где ложь. И тогда он поймет, что правда, действительно, на стороне России. И если Германия поддержит эту позицию, то она встанет на сторону правды. Интересы Германии и России совпадают в Европе, нам не нужно конфликтовать. История показывает, что конфликт этих двух держав приводит к мировой катастрофе. Немцам нужно твердо стоять на своих национальных интересах и защищать свои экономические и политические интересы. Надо дружить и сотрудничать», - резюмировал Степанян.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Германия – та страна, которая наложила вето на решение о расширения НАТО на восток.
«Германия отвечает за свою политику, и канцлер Шольц подтвердил, что вопрос о расширении НАТО не стоит. Германия, о чем иногда забывают в России, еще в 2008 году наложила вето на расширение НАТО на постсоветское пространство. Оно все еще действует на зло англичанам и американцам. Но пока в НАТО есть хотя бы одна страна, которая накладывает вето на расширение, его не будет. Украина не может вступить в НАТО, а Киев в бешенстве, потому что думал, что появился исторический шанс присоединиться к альянсу под шумок конфликтов с Россией», - заключил Рар.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.
С учетом развития ситуации на Украине экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что, если за 3 недели Россия не добьется капитуляции Украины, Запад направит войска.
«Если за три недели от начала операции российские войска не закончат разгром украинской армии, не возьмут под контроль основные центры политические или не заставят украинскую власть капитулировать, то это может привести к негативным последствиям. Все те уважаемые западные партнеры, которые сейчас пока только посылают оружие на Украину, увидев, что российские войска завязли, вполне могут направить на территорию Украину свои войска и соединения», - предупредил он.
Общий объем военной помощи в адрес Украины для укрепления обороноспособности страны превысил $1,5 млрд, сообщает телеканал «360».
За все время Киев получил более двух тысяч тонн оружия и военного обмундирования от 18 государств. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, в числе стран, оказавших помощь, значатся США, Великобритания, Канада, Польша, Франция, Германия, Турция, страны Скандинавии, Балтии и другие.
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