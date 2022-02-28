Боррель: ЕС предоставит Украине боевые самолёты

По его словам, это будет сделано в рамках военной помощи. «Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолёты», — сообщил глава европейской дипломатии.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что заявления РФ о силах сдерживания показывают серьезность ситуации. Генсек НАТО пообещал нарастить поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем.

