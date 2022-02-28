Боррель: ЕС предоставит Украине боевые самолёты

Стало известно о намерении Евросоюза поставлять на Украину боевые самолёты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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По его словам, это будет сделано в рамках военной помощи. «Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолёты», — сообщил глава европейской дипломатии.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что заявления РФ о силах сдерживания показывают серьезность ситуации. Генсек НАТО пообещал нарастить поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыУкраина
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