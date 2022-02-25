В Минобороны Франции заявили, что Европа и США не хотят воевать с Россией
Страны Европы и США не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией, являющейся ядерной державой. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня», — заявила глава военного ведомства в эфире радио RTL.
Отвечая на вопрос, будет ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли поинтересовалась у ведущего радиопередачи, хочет ли он ядерной войны. Министр подчеркнула, что ядерное оружие — оружие сдерживания, и оно «не должно быть использовано».
Парли добавила, что приоритет Франции и НАТО — обеспечение безопасности членов альянса, коим Украина не является. Тем не менее, Париж «с некоторого времени» обеспечивает поставки оборонного характера украинской стороне и внимательно изучает новые запросы со стороны Киева.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выделит Украине финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику.
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