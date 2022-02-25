В Минобороны Франции заявили, что Европа и США не хотят воевать с Россией

Страны Европы и США не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией, являющейся ядерной державой. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Зеленский: Украина осталась в одиночестве

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель — добиться прекращения огня», — заявила глава военного ведомства в эфире радио RTL.

Отвечая на вопрос, будет ли Франция отправлять военных для защиты Украины, Парли поинтересовалась у ведущего радиопередачи, хочет ли он ядерной войны. Министр подчеркнула, что ядерное оружие — оружие сдерживания, и оно «не должно быть использовано».

Парли добавила, что приоритет Франции и НАТО — обеспечение безопасности членов альянса, коим Украина не является. Тем не менее, Париж «с некоторого времени» обеспечивает поставки оборонного характера украинской стороне и внимательно изучает новые запросы со стороны Киева.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж выделит Украине финансовую помощь в размере €1,2 млрд и военную технику.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:УкраинаРоссияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры