На Украине рассказали о «сюрпризе» для России в вопросе поставок оружия

Россию «ждет сюрприз» в части поставок оружия на Украину. Об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

В МИД России оценили поставки Германией оружия Украине

«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. <...> Знайте: есть значительный прогресс», — цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».

Кроме того, министр рассказал, что Киев работает над получением помощи от партнеров в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеРоссияУкраина
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