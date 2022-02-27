НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс и нарастит поставки оружия
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что заявления РФ о силах сдерживания показывают серьезность ситуации.
При этом он поддержал президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что полностью доверяет ему в вопросе ведения переговоров в Гомельской области.
Кроме того, генсек НАТО пообещал нарастить поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем.
Он также заявил о поддержке стремления Украины вступить в НАТО и напомнил, что для этого требуется согласие всех членов альянса.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.
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