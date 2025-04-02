Трамп разочарован? «Теневой флот» России под прицелом США

Сам президент США на днях пригрозил, что введет вторичные пошлины на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие на Украине по вине российской стороны. Он пообещал, что «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Как отмечает издание The Hill, в Сенате США уже представили законопроект о санкциях за торговлю с Россией. Так, в предложении группы из 50 сенаторов указаны импортные пошлины в 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть – пустые: мера не навредит России, а вводить более серьезные ограничения невыгодному Вашингтону.

«Никаких новых санкций в отношении России нет. Трамп только высказал идею, что он якобы ужесточит их. Но то, что он сказал, показывает, что никакого четкого плана ужесточения санкций в отношении российской нефти у США нет. <...>Я думаю, что США, на самом деле, тоже невыгодно мешать нам экспортировать нефть, несмотря на заявления Трампа. Потому что, если мы не будем этого делать или сократим экспорт, то цены на нефть будут высокими. А США и страны Евросоюза — это импортеры. Они покупатели нефти, и для них любая нефть любого происхождения [в такой ситуации] подорожает, и это ударит по их собственной экономике. Поэтому они до сих пор не ввели санкции против экспорта российской нефти», - сказал эксперт.