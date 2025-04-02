Трамп разочарован? «Теневой флот» России под прицелом США
США видят в российском «теневом флоте» легкую цель для давления, однако Россия вряд ли пойдет на какие-то уступки по Украине.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «тянет время» - из-за этого администрация Соединенных Штатов рассматривает агрессивное применение санкций, под которые может попасть российский «теневой флот» (корабли, используемые при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введенных Евросоюзом и странами Большой семерки - прим. НСН).
Журналистка Fox News Джеки Хайнрих утверждает, что Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия «затягивает всеобъемлющие переговоры о прекращении огня». Из-за этого в администрации «обсуждается путь вперед».
«Мне сказали, что применение санкций в настоящее время находится на низком уровне - неофициально оценивается примерно на «уровне 3 из 10» - и запреты российского «теневого флота», перевозящего нелегальную нефть через Балтийское море, станут легкой целью для давления», - говорит Хайнрих.
По данным Fox News, большая часть российского «теневого флота» уже находится под санкциями, и 70% нелегальных продаж нефти Россией осуществляется с использованием «теневого флота».
Сам президент США на днях пригрозил, что введет вторичные пошлины на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие на Украине по вине российской стороны. Он пообещал, что «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.
Как отмечает издание The Hill, в Сенате США уже представили законопроект о санкциях за торговлю с Россией. Так, в предложении группы из 50 сенаторов указаны импортные пошлины в 500% в отношении товаров из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.
В свою очередь эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть – пустые: мера не навредит России, а вводить более серьезные ограничения невыгодному Вашингтону.
«Никаких новых санкций в отношении России нет. Трамп только высказал идею, что он якобы ужесточит их. Но то, что он сказал, показывает, что никакого четкого плана ужесточения санкций в отношении российской нефти у США нет. <...>Я думаю, что США, на самом деле, тоже невыгодно мешать нам экспортировать нефть, несмотря на заявления Трампа. Потому что, если мы не будем этого делать или сократим экспорт, то цены на нефть будут высокими. А США и страны Евросоюза — это импортеры. Они покупатели нефти, и для них любая нефть любого происхождения [в такой ситуации] подорожает, и это ударит по их собственной экономике. Поэтому они до сих пор не ввели санкции против экспорта российской нефти», - сказал эксперт.
Напомним, 18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер положительно воспринял предложение о временном отказе сторон конфликта от атак по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Позднее президент Владимир Зеленский прокомментировал, что Украина поддерживает идею прекращения ударов по энергетическим объектам. Однако спустя несколько часов после переговоров глав России и США, ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в Краснодарском крае. Этот инцидент стал началом серии атак по энергоинфраструктуре, которые осуществляет украинская сторона в период прекращения огня.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность, что Путин не пойдет на уступки главе Белого дома в переговорах по Украине.
«Мы, конечно, ни на какие уступки не пойдем. У Трампа только одна задача — чтобы прекратились боевые действия. Но мы не для того начинали СВО, чтобы взять и прекратить ее. Все здравомыслящие люди понимают, что прекращать ни в коем случае нельзя, по крайней мере просто так. В июне 2024 года Путин делал заявление, от которого нужно отталкиваться: если о чем и договариваться, то после вывода ВСУ и всех, кто их поддерживает с наших территорий — не только из Курской области, но и с новых территорий», - заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.
По словам польского генерала Томаша Древняка, во время переговоров с Трампом Путин может воспользоваться проверенной советской, а затем и российской тактикой, которая станет настоящей ловушкой для американского лидера. Древняк считает, что Путин может говорить не только о вопросах, связанных с Украиной, но и выдвигать более амбициозные требования, например, о выводе войск НАТО вглубь Европы.
Экс-офицер американской разведки Скотт Риттер, в свою очередь, считает, что США желают поставить Россию в неудобное положение при заключении сделок, связанных с Украиной, отмечает RT.
«Похоже, что после этих появившихся надежд администрация Трампа возвращается к тем самым принципам, которые, кажется, нацелены на то, чтобы поставить Россию в невыгодное положение в каком бы то ни было формате мирной сделки», - заявил Риттер.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп раздражен как Украиной, так и Россией в контексте переговоров, напоминает РЕН ТВ. По ее словам, Трамп действительно искренне хочет завершить конфликт и лично участвует в переговорах о мирном урегулировании.
Несмотря на возникающие споры между США и Россией, переговорный процесс не останавливается, так как обе стороны заинтересованы в урегулировании украинского конфликта. Так, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить на этой неделе Вашингтон для встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, отмечает газета «Известия». Если встреча состоится, то она станет первым визитом высокопоставленного чиновника из РФ в Вашингтон с момента начала проведения специальной военной операции на Украине.
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