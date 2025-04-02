США хотят ввести пошлины в 500% против закупающих нефть из России стран

В заявлении парламентариев говорится, что речь идёт о пошлинах в 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть, газ и уран. Из заявления следует, что ограничения будут введены, если РФ откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной.

Ранее стало известно, что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против судов, занимающихся перевозкой российской нефти. Администрация США может применить «агрессивные санкции», направленные на российский «теневой флот».

