СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против перевозчиков нефти из РФ

Трамп разочарован лидерами России и Украины В Германии назвали «вопросом времени» возобновление поставок газа из России Немецкие войска впервые со времен Второй мировой войны отправились в Литву У полковника МЧС конфискованы 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля