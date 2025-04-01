СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против перевозчиков нефти из РФ

США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против судов, занимающихся перевозкой российской нефти. Об этом в X сообщила журналист Fox News Джэки Хейнрич.

По ее словам, администрация США может применить «агрессивные санкции», направленные на российский «теневой флот».

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Источник журналистки, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что среди потенциальных мер рассматривается запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.

Хейнрич добавила, что в Вашингтоне считают эффективность действующих антироссийских санкций на уровне 3 из 10, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:НефтьСанкцииРоссияСША

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