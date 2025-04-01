СМИ: США могут ввести агрессивные санкции против перевозчиков нефти из РФ
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против судов, занимающихся перевозкой российской нефти. Об этом в X сообщила журналист Fox News Джэки Хейнрич.
По ее словам, администрация США может применить «агрессивные санкции», направленные на российский «теневой флот».
Источник журналистки, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что среди потенциальных мер рассматривается запрет на проход судов с российской нефтью по Балтийскому морю.
Хейнрич добавила, что в Вашингтоне считают эффективность действующих антироссийских санкций на уровне 3 из 10, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru