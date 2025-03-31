Экс-премьер Украины Азаров: Выборы в Киеве приведут к обострению конфликта
Проведение выборов на Украине в текущей обстановке означает лишь консервацию режима и продолжение военных действий, сказал НСН Николай Азаров.
Выборы на Украине, которые планируется провести летом, будут фикцией, потому что в стране нет действующих политических партий и оппозиции, заявил в эфире НСН экс-глава украинского правительства Николай Азаров.
Британский журнал The Economist ранее сообщил, что выборы президента Украины могут состояться уже этим летом. По данным источников издания, сейчас ведутся «серьезные приготовления» к тому, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Собеседники журнала утверждают, что на прошлой неделе Зеленский провел совещание, на котором он поручил организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. Азаров отметил, что план проведения быстрых выборов на Украине разрабатывался давно.
«На Украине этот план разрабатывали давно. Сейчас, после серьезного нажима американцев, они хотят очень быстро его реализовать. Однако для проведения выборов надо отменить военное положение. Для его отмены, с их точки зрения, необходимо подписать документ о перемирии. Нелогично отменять военное положение во время действия военного конфликта. У них может получиться провести выборы летом, если этому не помешают американцы. Проведение выборов в текущей обстановке означает лишь консервацию режима на Украине и продолжение военных действий. На Украине вообще нет оппозиции, нет оппозиционных средств массовой информации, нет действующих политических партий. Речь о проведении выборов на Украине – лишь попытка сделать вид проведения этих выборов в ответ на требование США. На самом же деле это не выборы», - сказал собеседник НСН.
По данным The Economist, проведением быстрых выборов Зеленский попытается застать своих конкурентов врасплох, так как «короткий график позволит ему баллотироваться без сопротивления», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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