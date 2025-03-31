Трамп пригрозил Путину «психологическим дедлайном» на прекращение огня
США рассчитывают на полное прекращение огня на Украине к Пасхе, Трамп ставит России дедлайны, а Зеленский пытается избежать сделки по редкоземельным металлам.
Президент США Дональд Трамп заявил репортерам на борту самолета Air Force One, что для российской стороны существует крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения огня с Украиной.
«Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», - отметил американский лидер.
Вместе с тем, Трамп пояснил, что сейчас не считает, будто Россия затягивает время, и уверен в намерении Москвы заключить сделку.
Накануне в интервью телеканалу NBC News президент США заявил, что «взбешен» позицией президента России Владимира Путина по Украине, и пригрозил ввести вторичные пошлины в 25% до 50% на российскую нефть, если почувствует, что российская сторона блокирует его усилия по разрешению украинского конфликта.
«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине и если я решу, что в этом виновата Россия... Я собираюсь ввести вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», - сказал Трамп.
Подобные высказывания американского лидера связаны с тем, что Путин на прошлой неделе вновь отказался признавать легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер предлагал ввести на Украине внешнее управление под эгидой США, ЕС и ООН, а также провести новые выборы, потому что с нынешними властями Москва подписывать договоренности не хочет.
Трамп занял более примирительную позицию по отношению к России с момента вступления в должность президента США в январе, что немало озадачило западных союзников. Несмотря на свои резкие высказывания, Трамп не согласился с утверждением журналистов о том, что его отношения с российским лидером «находятся в нижней точке», отмечает RT.
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: УКРАИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ, РОССИЯ БЕСЕДУЕТ
Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома президент США сообщил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки.
«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», - сказал Трамп.
Трамп добавил, что хоть Зеленский и хочет добиться принятия Украины в НАТО, эта страна «никогда не станет» членом альянса, и украинский президент это понимает, отмечает «Свободная пресса».
В свою очередь глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям», что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России.
«Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества», - сказал он и добавил, что некоторые компании проявили интерес к участию в совместных проектах.
Напомним, в феврале Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным металлам. Вашингтон, по его словам, заинтересован как в «огромных запасах» таких металлов, так и в других «очень ценных ресурсах» России. 24 февраля Путин сообщил, что Россия готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов.
Общие запасы всех редких металлов в РФ, по данным Минприроды, составляют 658 миллионов тонн, из них редкоземельных - 28,5 миллиона тонн. Однако доля добычи нашей страны на мировом рынке не превышает 1%, а переработка таких металлов практически отсутствует. Согласно последнему государственному отчету (2022 год), почти половина, 46%, всех запасов редкоземельных металлов находятся в Мурманской области.
Редкие и редкоземельные металлы используются во многих отраслях промышленности, в том числе в атомной энергетике, в космических технологиях, в производстве беспилотников, а также на химических и машиностроительных предприятиях. Обычно редкими называют группы рассеянных, легких, тугоплавких, радиоактивных и редкоземельных элементов. Среди первых четырех - цезий, литий, рубидий, индий, бериллий, галлий, цирконий, германий, гафний, ниобий, ванадий, рений, тантал. Минприроды, ссылаясь на классификатор редких металлов, относит к ним еще и скандий. Однако многие ученые включают его и иттрий в группу из 17 редкоземельных металлов. В этом списке также значатся самарий, диспрозий, лютеций, гольмий, празеодим, эрбий, тулий, тербий, лантан, церий, иттербий, гадолиний, неодим, европий и прометий. Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов легкой и средней группы (из них наиболее востребованные - неодим и празеодим, меньше лантан и церий). «Тяжелые» редкоземельные металлы (наиболее востребованные из них - диспрозий и тербий) представлены меньше.
ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ВТОРОЙ СРОК ИЛИ ПОБЕГ?
Ничуть не меньше редкоземельного вопроса американскую сторону интересуют и выборы на Украине. Так, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Зеленский захочет покинуть страну любым способом после завершения конфликта. По его словам, украинский лидер ведет себя вызывающе, опираясь на военную помощь от США, однако если Трамп ее прекратит, Зеленскому придется бежать из страны. Эксперт также назвал окружение президента Украины коррумпированным.
В свою очередь британский журнал The Economist сообщил, что выборы президента Украины могут состояться уже этим летом. По данным источников издания в украинском правительстве, сейчас ведутся «серьезные приготовления» к тому, чтобы действующий глава государства баллотировался на второй срок. Собеседники журнала утверждают, что на прошлой неделе Зеленский провел совещание, на котором он поручил организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты The Economist называет Пасху 20 апреля.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил The Economist, что проведением быстрых выборов Зеленский попытается застать своих конкурентов врасплох, так как «короткий график позволит ему баллотироваться без сопротивления». Также он добавил, что санкции в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) были и предупреждением бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Британии Валерию Залужному.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru