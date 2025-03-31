Трамп пригрозил Путину «психологическим дедлайном» на прекращение огня

Подобные высказывания американского лидера связаны с тем, что Путин на прошлой неделе вновь отказался признавать легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер предлагал ввести на Украине внешнее управление под эгидой США, ЕС и ООН, а также провести новые выборы, потому что с нынешними властями Москва подписывать договоренности не хочет.

Трамп занял более примирительную позицию по отношению к России с момента вступления в должность президента США в январе, что немало озадачило западных союзников. Несмотря на свои резкие высказывания, Трамп не согласился с утверждением журналистов о том, что его отношения с российским лидером «находятся в нижней точке», отмечает RT.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: УКРАИНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ, РОССИЯ БЕСЕДУЕТ

Во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома президент США сообщил, что Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки.

«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», - сказал Трамп.

Трамп добавил, что хоть Зеленский и хочет добиться принятия Украины в НАТО, эта страна «никогда не станет» членом альянса, и украинский президент это понимает, отмечает «Свободная пресса».