«У Трампа нет плана»: Почему США не смогут навредить российской нефти
США не могут и даже не хотят усиливать антироссийские санкции в сфере энергетики, несмотря на заявления Дональда Трампа, заявил НСН экономист Игорь Юшков.
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на российскую нефть – пустые: мера не навредит России, а вводить более серьезные ограничения невыгодному Вашингтону, заявил в эфире НСН эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Трамп накануне пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, которые могут достичь 50%, если урегулирование украинского конфликта сорвется по вине России. На фоне этих заявлений Индия, импортирующая нефть из России, уже начала искать дополнительные поставки на других рынках. Однако Юшков уверен, что у Вашингтона нет ни плана, ни реального желания ограничивать российскую нефть.
«Никаких новых санкций в отношении России нет. Трамп только высказал идею, что он якобы ужесточит их. Но то, что он сказал, показывает, что никакого четкого плана ужесточения санкций в отношении российской нефти у США нет. Он сказал про какие-то вторичные пошлины. Пошлина это, вообще-то, про импорт. Это когда ты поставляешь в Соединенные Штаты. И чтобы попасть на этот рынок сбыта, ты должен заплатить в бюджет США какой-то определенный процент от стоимости товара. Но мы с 1 апреля 2022 года не поставляем нефть и нефтепродукты в США. Они сами нам запретили это делать. Поэтому невозможно взимать импортные пошлины, если мы туда ничего не поставляем», - отметил аналитик.
По словам экономиста, США не только не могут ограничить Россию, но и совсем не хотят этого делать.
«Я думаю, что США, на самом деле, тоже невыгодно мешать нам экспортировать нефть, несмотря на заявления Трампа. Потому что, если мы не будем этого делать или сократим экспорт, то цены на нефть будут высокими. А США и страны Евросоюза — это импортеры. Они покупатели нефти, и для них любая нефть любого происхождения [в такой ситуации] подорожает, и это ударит по их собственной экономике. Поэтому они до сих пор не ввели санкции против экспорта российской нефти», - заявил эксперт.
По мнению Юшкова, Россию не смогут вытеснить с нефтяного рынка, потому что наша нефть нужна всему миру. Более того, никто не сможет заменить российские объемы поставок.
«Индия покупает очень много. Она построила хорошие заводы на побережье, покупает нашу нефть, ее перерабатывает, часть полученных нефтепродуктов, топлива оставляет для себя, но существенную долю она экспортирует в третьи страны, в Евросоюз и в США. Представить себе, что наша нефть ушла, и кто-то вместо нас пришел, тоже невозможно. Потому что раньше, до 2022 года, в Индию поставляли вместо нас Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Но они сейчас вместо нас ушли на европейский рынок. То есть, мы с ними поменялись рынками сбыта. Поэтому, если нашей нефти не будет в Индии, но она при этом не придет в Европу, то и ближневосточная нефть обратно в Индию не вернется. Поэтому Индия будет испытывать колоссальный дефицит. В итоге, в мире будет не хватать топлива, и цена на нефть улетит в небеса», - заключил Юшков.
Трамп ранее объяснял суть возможных санкций: он может запретить заниматься предпринимательской деятельностью на территории США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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