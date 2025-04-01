«У Трампа нет плана»: Почему США не смогут навредить российской нефти

Трамп накануне пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, которые могут достичь 50%, если урегулирование украинского конфликта сорвется по вине России. На фоне этих заявлений Индия, импортирующая нефть из России, уже начала искать дополнительные поставки на других рынках. Однако Юшков уверен, что у Вашингтона нет ни плана, ни реального желания ограничивать российскую нефть.

«Никаких новых санкций в отношении России нет. Трамп только высказал идею, что он якобы ужесточит их. Но то, что он сказал, показывает, что никакого четкого плана ужесточения санкций в отношении российской нефти у США нет. Он сказал про какие-то вторичные пошлины. Пошлина это, вообще-то, про импорт. Это когда ты поставляешь в Соединенные Штаты. И чтобы попасть на этот рынок сбыта, ты должен заплатить в бюджет США какой-то определенный процент от стоимости товара. Но мы с 1 апреля 2022 года не поставляем нефть и нефтепродукты в США. Они сами нам запретили это делать. Поэтому невозможно взимать импортные пошлины, если мы туда ничего не поставляем», - отметил аналитик.

По словам экономиста, США не только не могут ограничить Россию, но и совсем не хотят этого делать.

«Я думаю, что США, на самом деле, тоже невыгодно мешать нам экспортировать нефть, несмотря на заявления Трампа. Потому что, если мы не будем этого делать или сократим экспорт, то цены на нефть будут высокими. А США и страны Евросоюза — это импортеры. Они покупатели нефти, и для них любая нефть любого происхождения [в такой ситуации] подорожает, и это ударит по их собственной экономике. Поэтому они до сих пор не ввели санкции против экспорта российской нефти», - заявил эксперт.

По мнению Юшкова, Россию не смогут вытеснить с нефтяного рынка, потому что наша нефть нужна всему миру. Более того, никто не сможет заменить российские объемы поставок.