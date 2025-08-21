Междугородние автобусные поездки стали самым опасным транспортом
В России междугородние перевозки на автобусах и маршрутных такси остаются самым опасным видом общественного транспорта, сообщают «Известия».
В компании «Росгосстрах» по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков в 2024–2025 годах было компенсировано 31,3 млн рублей за травмы, полученные в общественном транспорте. 60% от этой суммы составляют выплаты, связанные с ДТП на междугородних маршрутах.
По словам экспертов, главная причина травм в городском транспорте — падение в автобусах в результате резких маневров, торможений, а также при открывании и закрывании дверей. На междугородних маршрутах пассажиры получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.
В текущем году минимальная выплата пассажиру на междугородних перевозках составила 1 тыс. рублей за ушибы после автоаварий, максимальная — 781 тыс. рублей за травму головы.
В городском транспорте минимальная выплата составила 81 тыс. рублей за травмы кисти, полученные в результате резкого торможения автобуса, максимальная — 500 тыс. рублей за травмы позвоночника после падения в автобусе.
Ранее после ДТП с автобусом под Тулой госпитализировали 35 пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru