Междугородние автобусные поездки стали самым опасным транспортом

В компании «Росгосстрах» по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков в 2024–2025 годах было компенсировано 31,3 млн рублей за травмы, полученные в общественном транспорте. 60% от этой суммы составляют выплаты, связанные с ДТП на междугородних маршрутах.

По словам экспертов, главная причина травм в городском транспорте — падение в автобусах в результате резких маневров, торможений, а также при открывании и закрывании дверей. На междугородних маршрутах пассажиры получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

В текущем году минимальная выплата пассажиру на междугородних перевозках составила 1 тыс. рублей за ушибы после автоаварий, максимальная — 781 тыс. рублей за травму головы.

В городском транспорте минимальная выплата составила 81 тыс. рублей за травмы кисти, полученные в результате резкого торможения автобуса, максимальная — 500 тыс. рублей за травмы позвоночника после падения в автобусе.

